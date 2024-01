Shanghai Yanhua Smartech Aktie: Was für ein Erfolg!

Shanghai Yanhua Smartech hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 20,28 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt nur um 1,14 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Shanghai Yanhua Smartech eine Outperformance von +19,13 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Auch im "Industrie"-Sektor hat das Unternehmen eine überdurchschnittliche Rendite von 0,98 Prozent erzielt, was 19,3 Prozent über dem Durchschnittswert liegt. Diese starke Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 1,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauwesen, 1,51) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Shanghai Yanhua Smartech-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Eine starke positive oder negative Stimmung in der Internet-Kommunikation kann mit einer präzisen und frühzeitigen Analyse erkannt werden. In den letzten Wochen hat sich das Sentiment für Shanghai Yanhua Smartech jedoch deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Zudem wurde in den sozialen Medien eine erhöhte Diskussionsstärke gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Auch dafür bekommt Shanghai Yanhua Smartech eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Darüber hinaus können Aktienkurse neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Shanghai Yanhua Smartech untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Shanghai Yanhua Smartech in den sozialen Medien aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie eine Einstufung als "Gut". Insgesamt lässt sich festhalten, dass Shanghai Yanhua Smartech hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.