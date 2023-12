Shanghai Yanhua Smartech Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse zur Bewertung, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Shanghai Yanhua Smartech betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 94,44 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Shanghai Yanhua Smartech mit einer Rendite von 24,24 Prozent um mehr als 25 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -1,04 Prozent aufweist, liegt die Aktie mit 25,28 Prozent deutlich darüber. Daher erhält sie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Shanghai Yanhua Smartech eher neutral diskutiert. An drei Tagen überwogen positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers somit eine "Neutral"-Bewertung.

Die Internet-Diskussionsintensität kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen und somit neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Shanghai Yanhua Smartech wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt "Schlecht" langfristigen Stimmungsbild führt.