Shanghai Yanhua Smartech Aktie: Einfach nur Spitze!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Yanhua Smartech liegt bei einem Wert von 1491, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als ähnlich angesehen wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine neutrale Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils negativ gegenüber Shanghai Yanhua Smartech. Es gab einen positiven und acht negative Tage, und an fünf Tagen war keine eindeutige Richtung erkennbar. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend negativ, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Shanghai Yanhua Smartech eine Performance von 24,24 Prozent, was im Vergleich zu durchschnittlichen Verlusten von -0,87 Prozent in der Bauwesen-Branche eine Outperformance von +25,1 Prozent bedeutet. Im Industrie-Sektor lag die Rendite bei -0,55 Prozent, und Shanghai Yanhua Smartech übertraf diesen Durchschnittswert um 24,78 Prozent, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Shanghai Yanhua Smartech derzeit bei 4,37 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,39 CNH liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +23,34 Prozent, was zu einer guten Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 5,05 CNH, was einer Distanz von +6,73 Prozent entspricht und ebenfalls als gut bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".