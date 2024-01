Shanghai Yanhua Smartech Aktie: Die Bären zittern!

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Shanghai Yanhua Smartech in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine positive Entwicklung und die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde deutlich mehr über Shanghai Yanhua Smartech diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,28 Prozent erzielt, was 18,76 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" liegt Shanghai Yanhua Smartech mit 18,48 Prozent über diesem Wert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Bei der Dividendenrendite liegt Shanghai Yanhua Smartech jedoch 1,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was das Investment im Vergleich eher unrentabel macht und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shanghai Yanhua Smartech-Aktie zeigt einen Wert von 3, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (38,27) ergibt jedoch eine abweichende Bewertung und führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Shanghai Yanhua Smartech.