Shanghai Yanhua Smartech Aktie: Alles kein Problem!

Shanghai Yanhua Smartech hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 20,92 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von -20,31 Prozent in der "Bauwesen"-Branche eine Outperformance von +41,23 Prozent bedeutet. Auch im "Industrie"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite von -19,28 Prozent gut abschneiden und lag 40,2 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistungen erhält Shanghai Yanhua Smartech ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt lässt sich die Anleger-Stimmung als "Neutral" einstufen.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Shanghai Yanhua Smartech mit 0 Prozent 1,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. In der "Bauwesen"-Branche beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 1 Prozent. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, da sie eher ein unrentables Investment darstellt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shanghai Yanhua Smartech liegt bei 55,38, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 60,65 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamteinschätzung für Shanghai Yanhua Smartech.