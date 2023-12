Shanghai Xujiahui Commercial, tut es schon wieder!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Xujiahui Commercial liegt bei 76, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral betrachtet wird. Die Aktie wird daher weder als unterbewertet noch als überbewertet angesehen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9,59 CNH lag und der aktuelle Kurs bei 10,33 CNH liegt, was einer Abweichung von +7,72 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 9,37 CNH unter dem aktuellen Kurs von 10,33 CNH, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Shanghai Xujiahui Commercial eine Rendite von -5,75 Prozent erzielt, was 13,29 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt 2,86 Prozent, und Shanghai Xujiahui Commercial liegt aktuell 8,61 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Shanghai Xujiahui Commercial liegt bei 61,2 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 40,3 für 25 Tage, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt wird Shanghai Xujiahui Commercial sowohl aus fundamentalen als auch aus technischen Gesichtspunkten als neutral bewertet.