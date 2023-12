Shanghai Xujiahui Commercial Aktie: Ein unsicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Dassault Systèmes":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der Shanghai Xujiahui Commercial-RSI liegt bei 61,2, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 40,3, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich daher eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Der Einfluss des Internets auf die Stimmung und das öffentliche Interesse an Aktien ist nicht zu unterschätzen. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien hervorbringen. Im Fall von Shanghai Xujiahui Commercial wurde langfristig eine starke Diskussionsaktivität festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem insgesamt "Guten" Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Shanghai Xujiahui Commercial diskutiert. An neun Tagen überwog die positive Kommunikation, während an einem Tag die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren die Diskussionen hauptsächlich von positiven Themen geprägt, was zu einer heutigen Einschätzung als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Shanghai Xujiahui Commercial eine Rendite von 1,38% aus, was 0,8 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,17% ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Diese verschiedenen Faktoren führen zu einer Gesamtbewertung von "Gut" und "Neutral" für Shanghai Xujiahui Commercial basierend auf dem RSI, dem Sentiment und Buzz sowie dem Anleger-Sentiment.