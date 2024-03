Shanghai Xujiahui Commercial Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Anlegerstimmung gegenüber Shanghai Xujiahui Commercial war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv. Laut einer Stimmungsanalyse wurden insgesamt neun positive und ein negative Tage verzeichnet, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren vorwiegend positiv. Basierend auf diesen Informationen erhält Shanghai Xujiahui Commercial daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Shanghai Xujiahui Commercial mit 1,4 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,39 Prozent in der Branche "Multiline-Einzelhandel". Daher wird die Aktie von der Redaktion als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Xujiahui Commercial mit 60,16 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Branche liegt. Somit wird die Aktie aus fundamentaler Sicht weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Shanghai Xujiahui Commercial derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 9,41 CNH, während der Kurs der Aktie bei 8,49 CNH um -9,78 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt mit 9,44 CNH um -10,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.