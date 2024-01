Shanghai Xujiahui Commercial Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Shanghai Xujiahui Commercial-Aktie wird in Bezug auf das aktuelle Kursniveau mit einer Dividendenrendite von 1,38 Prozent bewertet, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (2,18 Prozent) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Shanghai Xujiahui Commercial bei -5,75 Prozent, was mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Multiline-Einzelhandel"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -0,11 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Shanghai Xujiahui Commercial mit 5,64 Prozent deutlich darunter, wodurch das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhält.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Xujiahui Commercial liegt mit einem Wert von 76,2 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shanghai Xujiahui Commercial-Aktie zeigt einen Wert von 13, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und eine "Gut"-Bewertung zur Folge hat. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 43,58, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Shanghai Xujiahui Commercial.