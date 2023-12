Shanghai Xujiahui Commercial Aktie: Alles kein Problem!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für Shanghai Xujiahui Commercial beträgt derzeit 43,65, was auf ein neutrales Signal hindeutet. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), liegt der Wert bei 44, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Shanghai Xujiahui Commercial verläuft bei 9,58 CNH, was auch zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 9,82 CNH, was einem Abstand von +2,51 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 9,41 CNH ergibt sich eine Differenz von +4,36 Prozent, was ebenfalls als "Neutral"-Signal interpretiert wird. Zusammenfassend ergibt sich also ein Gesamtbefund der Einstufung "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Shanghai Xujiahui Commercial ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 76,2, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Auf Basis dieser fundamentalen Daten erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Shanghai Xujiahui Commercial eingestellt waren. Es gab zehn positive und ein negatives Feedback, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Shanghai Xujiahui Commercial daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird das Unternehmen von der Redaktion mit einem "Gut"-Rating bewertet.