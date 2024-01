Shanghai Xinnanyang Only Education tut es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Shanghai Xinnanyang Only Education & wurde der 7-Tage-RSI auf 67,58 Punkte gemessen, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der etwas längerfristige RSI25 liegt bei 58,91, was ebenfalls ein "Neutral"-Rating ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Shanghai Xinnanyang Only Education & festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Trotzdem wurde über die Aktie mehr diskutiert als normal, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Shanghai Xinnanyang Only Education & mit einer Rendite von 40,58 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Shanghai Xinnanyang Only Education & in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der Anleger-Stimmung.