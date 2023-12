Shanghai Xinnanyang Only Education Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Anleger-Stimmung bei Shanghai Xinnanyang Only Education & ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen prominent behandelt, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Die Stimmung ändert sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da hier keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet. Die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte jedoch eine höhere Aufmerksamkeit für das Unternehmen, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Shanghai Xinnanyang Only Education & daher in dieser Kategorie ein "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shanghai Xinnanyang Only Education &-Aktie liegt bei 46, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (45) zeigt keine Über- oder Unterkäufe, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu ermitteln, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Shanghai Xinnanyang Only Education &-Aktie liegt bei 9,62 CNH, was einer deutlichen Abweichung von +11,23 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (10,7 CNH) entspricht. Dadurch erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine Abweichung von +6,15 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Shanghai Xinnanyang Only Education & auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.