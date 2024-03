Shanghai Xinnanyang Only Education Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI für Shanghai Xinnanyang Only Education & liegt bei 44,2, was einer neutralen Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 32,25, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamteinschätzung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche hat Shanghai Xinnanyang Only Education & in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 21,32 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite 22,36 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz um die Aktie wurden die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung berücksichtigt. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer guten Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Shanghai Xinnanyang Only Education & war zuletzt überwiegend positiv. Auch die Diskussionen in den sozialen Medien konzentrierten sich auf positive Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Bewertung des Anleger-Sentiments.

In Zusammenfassung lässt sich sagen, dass die Analyse insgesamt zu einer guten Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes und des Anleger-Sentiments für die Aktie von Shanghai Xinnanyang Only Education & führt.