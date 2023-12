Shanghai Xinnanyang Only Education Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt über die Aktie von Shanghai Xinnanyang Only Education & diskutiert, wobei überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. Interessanterweise beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen hauptsächlich mit den positiven Themen rund um Shanghai Xinnanyang Only Education & und führte insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Analyse von starken positiven oder negativen Ausschlägen in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Shanghai Xinnanyang Only Education & in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Shanghai Xinnanyang Only Education & liegt bei 68,75 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Shanghai Xinnanyang Only Education & auf 9,62 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 10,43 CNH erreicht. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 9,99 CNH, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

