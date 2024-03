Shanghai Xinmei Real Estate Aktie: Augen auf!

Die Shanghai Aiko Solar Energy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 20,55 CNH verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 14,46 CNH, was einem Unterschied von -29,64 Prozent entspricht, und daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 15,62 CNH liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,43 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shanghai Aiko Solar Energy-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es in Social Media keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Shanghai Aiko Solar Energy. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die abnehmende Aufmerksamkeit und die geringere Diskussion über das Unternehmen führen zu einem weiteren "Schlecht"-Rating, sodass die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, und die Anleger haben verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf das Anleger-Sentiment mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell liegt der Wert für die Shanghai Aiko Solar Energy bei 67,33 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 47, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Insgesamt erhält die Shanghai Aiko Solar Energy-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungen eine überwiegend negative Beurteilung und wird als "Schlecht" eingestuft.