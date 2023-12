Shanghai Xinhua Media Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die technische Analyse der Shanghai Xinhua Media zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 4,75 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs 5,27 CNH beträgt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +10,95 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 4,61 CNH, was einer Distanz von +14,32 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 36,79 Punkten, was darauf hinweist, dass Shanghai Xinhua Media weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI25 liegt bei 33,66, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Shanghai Xinhua Media-Wertpapier in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Rating.

Die Stimmung bezüglich der Shanghai Xinhua Media wurde auf sozialen Plattformen untersucht und überwiegend positiv bewertet. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, weshalb die Aktie in diesem Bereich als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, weshalb auch das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft wird.