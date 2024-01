Shanghai Xinhua Media Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Shanghai Xinhua Media-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich zu einem Schlusskurs von 4,76 CNH gehandelt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 4,47 CNH, was einem Unterschied von -6,09 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt von 4,67 CNH liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-4,28 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shanghai Xinhua Media-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Shanghai Xinhua Media wird von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, weshalb die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shanghai Xinhua Media-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt dagegen eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs für Shanghai Xinhua Media ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Shanghai Xinhua Media haben sich in den letzten vier Wochen aufgehellt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, weshalb auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Rating.