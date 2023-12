Shanghai Xinhua Media Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die technische Analyse der Shanghai Xinhua Media-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,76 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,44 CNH weicht um -6,72 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 4,65 CNH, was einer Abweichung von -4,52 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shanghai Xinhua Media-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher gut, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine positive Anlegerstimmung hin. Die positiven Meinungen haben in den letzten beiden Wochen zugenommen, und es wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,06, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Schlecht".