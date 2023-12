Shanghai Weaver Network Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Weaver Network-Aktie beträgt aktuell 63, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält es ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 62,51 und auch hier wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Weaver Network-Aktie.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist überwiegend positiv. In den vergangenen Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden neben den Analysen aus Bankhäusern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Insgesamt führt die Untersuchung der Aktie von Weaver Network zu einem "Neutral"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt die Rendite der Weaver Network-Aktie mit 4,6 Prozent mehr als 8 Prozent darunter. Die "Software"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 17,93 Prozent, wobei Weaver Network mit 13,32 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie bewertet.