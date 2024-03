Shanghai Weaver Network Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weaver Network: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Der Aktienkurs von Weaver Network hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -41,21 Prozent erzielt, was mehr als 28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche mit einer mittleren Rendite von -18,55 Prozent schneidet Weaver Network mit einer Rendite von -22,66 Prozent schlechter ab. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Weaver Network-Aktie liegt bei 37, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI ergeben ein "Neutral"-Rating für Weaver Network. Somit zeigt die RSI-Bewertung eine neutrale Einschätzung der Aktie.

In der technischen Analyse liegt die 200-Tage-Linie (GD200) der Weaver Network-Aktie bei 55,67 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 43,5 CNH liegt, was zu einer negativen Abweichung von -21,86 Prozent führt. Im Vergleich dazu verläuft der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 38,92 CNH, was einer positiven Abweichung von +11,77 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Weaver Network-Aktie zeigen eine starke Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Weaver Network-Aktie, wobei die Rendite im Branchenvergleich und die technische Analyse auf "Schlecht" bzw. "Neutral" hindeuten, während das langfristige Stimmungsbild ein "Gut"-Rating erhält.