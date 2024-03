Shanghai Weaver Network Aktie: Was ist hier nur passiert?

Weaver Network hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -49,38 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche, die im Durchschnitt um -18,94 Prozent gefallen sind, eine Underperformance von -30,44 Prozent bedeutet. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite mit -15,3 Prozent höher als bei Weaver Network, das um 34,08 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit positiven Diskussionen, die nicht verzeichnet wurden. An einem Tag war das Stimmungsbarometer auf rot, und die Anleger zeigten größtenteils eine neutrale Einstellung an einem weiteren Tag. Insgesamt unterhielten sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Weaver Network, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Weaver Network liegt bei 35,02, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 34,14, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen um Weaver Network gemessen, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war auch eher positiv, was zu einem Gesamtergebnis eines "Guten" langfristigen Stimmungsbildes führt.