Shanghai Weaver Network Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen hauptsächlich eine positive Stimmung unter den Anlegern. Das Stimmungsbarometer zeigte über den gesamten analysierten Zeitraum an neun Tagen eine positive Tendenz. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es ebenfalls vermehrte Gespräche von Anlegern über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Weaver Network. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt positiv mit einem "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Beurteilung einer Aktie ist das langfristige Monitoring der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Weaver Network in den letzten Monaten folgendes Bild vermittelt: Die Diskussionsintensität im Netz, die sich hauptsächlich durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, war erhöht. Daher erhält Weaver Network in diesem Bereich die Bewertung "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Bezogen auf den Aktienkurs, hat Weaver Network in den letzten 12 Monaten eine Performance von -49,38 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche, die durchschnittlich um -19,99 Prozent gefallen sind, ergibt sich eine Underperformance von -29,39 Prozent für Weaver Network. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -18,13 Prozent im letzten Jahr, und Weaver Network war 31,25 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Ein weiterer Indikator zur Bewertung der Aktiendynamik ist der Relative Strength Index (RSI). Der RSI von Weaver Network liegt bei 17,42, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,7, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Gut" für Weaver Network.