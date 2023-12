Shanghai Weaver Network Aktie: Der Knall ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Fabled Silver Gold":

Der Aktienkurs des Unternehmens Weaver Network hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur durchschnittlichen Performance des IT-Sektors eine Rendite von 4,6 Prozent erzielt, was mehr als 9 Prozent niedriger ist. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche mit einer mittleren Rendite von 18,87 Prozent liegt Weaver Network mit 14,27 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Weaver Network. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt, dass Weaver Network unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Weaver Network-Aktie in den letzten 7 Tagen hat einen Wert von 76, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu hat der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 69,64, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für Weaver Network basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Weaver Network-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der Kurs der Aktie liegt um -31,07 Prozent über dem GD200 (gleitender Durchschnittskurs der letzten 200 Tage) und um -11,05 Prozent unter dem GD50 (gleitender Durchschnittskurs der letzten 50 Tage). Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

