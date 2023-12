Shanghai Wanye Enterprise Aktie: Ein unsicheres Investment?

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und das öffentliche Interesse an verschiedenen Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen spielen eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktien. Bei Shanghai Wanye wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "schlecht" eingestuft wird.

In den letzten zwei Wochen wurde Shanghai Wanye von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies steht im Gegensatz zu den negativen Themen, die in den vergangenen Tagen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Shanghai Wanye liegt bei 21,79, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine neutrale Situation an, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Wanye-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 18,01 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 17,26 CNH weicht um -4,16 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine ähnliche Abweichung und führt zu einer neutralen Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Zusammenfassend erhält die Shanghai Wanye-Aktie für die einfache Charttechnik ein "neutral" Rating. Die verschiedenen Indikatoren deuten auf eine Mischung aus positiven und negativen Signalen hin, was eine neutrale Gesamtbewertung ergibt.