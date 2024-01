Shanghai Wanye Enterprise Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Shanghai Wanye ist in den letzten Wochen überwiegend negativ. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien zum Aktienmarkt. An sechs Tagen dominierten zwar positive Themen, jedoch überwog an sieben Tagen die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen drehte sich die Diskussion hauptsächlich um negative Themen. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Shanghai Wanye aktuell 17,98 CNH, während der Kurs der Aktie selbst bei 16,9 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -6,01 Prozent zum GD200 und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 17,21 CNH, was einen Abstand von -1,8 Prozent zur Aktie darstellt und zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Shanghai Wanye liegt bei 52,48 Punkten, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI ergibt mit einem Wert von 54,95 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie damit im Hinblick auf den RSI ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Zunahme negativer Kommentare über Shanghai Wanye in den sozialen Medien hat zu einem negativen Stimmungsbarometer unter den Marktteilnehmern geführt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Gleichzeitig wird jedoch eine steigende Aufmerksamkeit und eine intensivere Diskussion über die Aktie festgestellt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie.