Shanghai Wanye Enterprise Aktie: Was soll die Aufregung?

In den letzten zwei Wochen wurde Shanghai Wanye von den Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. In den vergangenen Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" einstufen. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine neutrale Einstufung.

In den letzten Wochen war ein Anstieg positiver Kommentare über Shanghai Wanye in den sozialen Medien zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen positiven Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Shanghai Wanye deutlich mehr diskutiert als normal, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führt. Aufgrund dieser Entwicklung wird der Aktie ein "Gut"-Rating zugeschrieben.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Shanghai Wanye-Aktie beträgt derzeit 18,09 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 16,85 CNH liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Shanghai Wanye basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Shanghai Wanye-Aktie liegt bei 49, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich nach der RSI-Bewertung insgesamt ein "Neutral"-Rating für Shanghai Wanye.