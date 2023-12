Shanghai Wanye Enterprise Aktie: War das schon alles?

Die Anleger-Stimmung bei Shanghai Wanye ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Shanghai Wanye liegt bei 55,88, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, wodurch eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Shanghai Wanye aktuell bei 18,11 CNH, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 16,95 CNH und hat damit einen Abstand von -6,41 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 16,78 CNH angenommen, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".