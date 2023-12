Shanghai Wanye Enterprise Aktie: Ist es vollbracht?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Shanghai Wanye-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Anleger-Stimmung. Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Shanghai Wanye-Aktie auf längerfristiger Basis eine negative Bewertung erhält, während auf kurzfristiger Basis eine neutrale Bewertung vorliegt. Der Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 und 25 Tage sowie die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität führen ebenfalls zu einem neutralen Rating für die Aktie. Zusammenfassend erhält die Shanghai Wanye-Aktie auf Basis der verschiedenen Indikatoren ein neutrales bis schlechtes Rating.

Shanghai Wanye Enterprise kaufen, halten oder verkaufen?

