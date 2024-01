Shanghai Wanye Enterprise Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Shanghai Wanye-Aktie haben sich in den letzten Wochen verändert. Während die Stimmungslage trüb war, wurde das Unternehmen vermehrt diskutiert und erfuhr eine zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Shanghai Wanye-Aktie einen Wert von 88,99 für den RSI7 und 63,03 für den RSI25, was zu einer neutralen Einstufung auf der Ebene des RSI führt.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass die Anleger die Aktie in den vergangenen zwei Wochen als neutral bewerteten, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden, was zu einer Gesamteinstufung als neutral führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie zeigt einen deutlichen Abwärtstrend, sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung der Aktie führt.