Shanghai Wanye Enterprise Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die Shanghai Wanye-Aktie wird derzeit auf der Grundlage einer technischen Analyse als "Neutral" eingestuft. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft aktuell bei 18,11 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 17,31 CNH liegt, was einem Abstand von -4,42 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 16,76 CNH angenommen, was einer Differenz von +3,28 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich damit für die Shanghai Wanye-Aktie auf Basis der beiden Zeiträume die Einstufung "Neutral".

Darüber hinaus wurde die Stimmung gegenüber der Aktie auf sozialen Plattformen positiv bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Es wurden vor allem positive Themen in den Kommentaren der Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen aufgegriffen, was die Einschätzung weiter stützt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um Shanghai Wanye hat keine wesentliche Veränderung der Stimmung ergeben, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert für Shanghai Wanye liegt aktuell bei 38,31, was keine überkaufte oder überverkaufte Situation anzeigt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25-Wert von 59 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird, was erneut zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Shanghai Wanye-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Sentiments eine Gesamtbewertung von "Neutral".