Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Der Aktienkurs der Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,42 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt um -0,26 Prozent gefallen. Dies bedeutet eine Unterperformance von -14,16 Prozent im Branchenvergleich für die Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,17 Prozent im letzten Jahr. Die Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone lag 14,24 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei der Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen dominierten positive Themen die Diskussionen, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Die Analyse dieser Meinungen ergibt 9 Schlecht-Signale und 0 Gut-Signale, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone mittlerweile 11,59 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 9,79 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -15,53 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 10,64 CNH, was zu einem Abstand von -7,99 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Gesamtbewertung lautet daher "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Für die Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone ergibt sich aktuell ein RSI-Wert von 88,75, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 71, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Gesamteinstufung von "Schlecht".