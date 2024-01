Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der Aktienkurs der Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,42 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt um 1,44 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass die Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone im Branchenvergleich eine Underperformance von -15,86 Prozent aufweist. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1,27 Prozent im letzten Jahr, und die Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone lag 15,69 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass die Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone mit einem Kurs von 9,86 CNH inzwischen -6,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -14,56 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 14 Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone-Aktie hat einen Wert von 62, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis mit einem Wert von 73,83 überkauft, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone.