Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Der Sentiment und Buzz rund um die Aktie der Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft. In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie eine Performance von -14,42 Prozent, was im Branchenvergleich zu einer Underperformance von -13,49 Prozent führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors liegt die Aktie mit einer Rendite von -0,56 Prozent um 13,85 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Jedoch wurden auch 2 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Zusammenfassend ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone zeigt einen RSI von 74,58, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 61,64, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Schlecht".