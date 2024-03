Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Aktie: In Lauerstellung

Die Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone-Aktie wird derzeit eingehend analysiert. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen aktuellen Wert von 10,86 CNH. Der letzte Schlusskurs liegt mit 9,41 CNH deutlich darunter (-13,35 Prozent). Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (9,73 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,29 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, basierend auf 25 Tagen, zeigt ebenfalls einen Wert von 50,57, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmung und das Buzz um die Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone-Aktie haben sich in den letzten Wochen negativ verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Stärke der Diskussion zeigt eine abnehmende Aufmerksamkeit, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone-Aktie wird also auf Basis der technischen Analyse und der Anlegerstimmung mit einem neutralen bis positiven Rating bewertet.