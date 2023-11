Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die technische Analyse der Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone zeigt, dass der aktuelle Kurs von 10,62 CNH 9,77 Prozent unter dem GD200 (11,77 CNH) liegt, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der den durchschnittlichen Kurs der letzten 50 Tage angibt, bei 11,14 CNH, was zu einem Abstand von -4,67 Prozent und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Durchschnitt der letzten 50 und 200 Tage.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Analyse interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab eine "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene. Zusätzlich wurden 4 "Schlecht"-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone mit -9,79 Prozent mehr als 11 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche liegt die Rendite mit 9,99 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.