Shanghai Waigaoqiao Free Trade ZoneB Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der Aktienkurs der Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,42 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt um 1,44 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -15,86 Prozent bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1,27 Prozent im letzten Jahr, und die Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone lag 15,69 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone mit einem aktuellen Kurs von 9,86 CNH inzwischen -6,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -14,56 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies basiert auf der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die eine Tendenz hin zu besonders positiven Themen aufzeigen. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt. Insgesamt wird Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone aufgrund dieser Punkte mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 14 Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben. In den letzten zwei Wochen gab es 6 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.