Shanghai Waigaoqiao Free Trade ZoneB Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Aktienkurs von Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,06 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Unterperformance von 7,61 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt bei -14,41 Prozent, wobei die Aktie von Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone aktuell 7,64 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv in den vergangenen Tagen, mit zehn grünen und nur drei neutralen Tagen. Es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet und in den letzten ein bis zwei Tagen hat sich das Gespräch der Anleger verstärkt auf positive Themen über das Unternehmen Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone konzentriert. Deshalb wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet. Allerdings zeigen statistische Auswertungen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht" Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. In Bezug auf die Stärke der Diskussion über das Unternehmen wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit mit "Schlecht" bewertet.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Außerdem wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält die Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone-Aktie daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.