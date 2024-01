Shanghai Waigaoqiao Free Trade ZoneB Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Aktie wird derzeit in einer technischen Analyse untersucht. Der aktuelle Kurs beträgt 9,56 CNH, was einem Abstand von -16,51 Prozent vom GD200 (11,45 CNH) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Ebenso ergibt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen misst, mit einem Kurs von 10,35 CNH auch ein "Schlecht"-Signal, da der Abstand -7,63 Prozent beträgt.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI), der die Verhältnisse von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Der RSI der Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone beträgt aktuell 78,85, was als überkauft gilt und daher ein "Schlecht"-Signal darstellt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 71, was ebenfalls als überkauft betrachtet wird und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Bewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone diskutiert. Insgesamt erhält die Aktie deshalb heute eine "Gut"-Einschätzung, obwohl in letzter Zeit hauptsächlich "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite der Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um -14,42 Prozent liegt, was mehr als 16 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche liegt die Rendite mit 15,89 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.