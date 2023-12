Shanghai Waigaoqiao Free Trade ZoneB Aktie: Da kann man verrückt werden!

In den letzten Wochen gab es bei Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes, die sich positiv entwickelt hat. Dies wurde anhand der Diskussionen in den sozialen Medien festgestellt, wobei besonders positive Themen im Vordergrund standen. Dies führte zu einer insgesamt positiven Anlegerstimmung und einer guten Bewertung in diesem Bereich. Allerdings gab es auch eine höhere Aufmerksamkeit in Bezug auf das Unternehmen, was zu einer guten Bewertung führte.

Hinsichtlich der Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten ergab sich jedoch eine Unterperformance im Branchenvergleich. Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone erzielte eine Rendite von -14,42 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt nur um -1,05 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 11,66 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,45 CNH deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein neutraler Rating für die Aktie.

Zusammenfassend ergibt sich für Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone eine gute Anlegerstimmung, jedoch eine Unterperformance im Branchenvergleich sowie eine unterschiedliche technische Bewertung.