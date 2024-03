Shanghai Tunnel Engineering Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

In den letzten Wochen konnte bei Shanghai Tunnel Engineering eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies zeigt sich darin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen hat. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war höher, was zu einer positiven Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Shanghai Tunnel Engineering daher in diesem Bereich ein "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Tunnel Engineering-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,86 CNH. Der letzte Schlusskurs von 6,02 CNH weicht somit +2,73 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Shanghai Tunnel Engineering-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich die Diskussionen auf positive Themen rund um das Unternehmen konzentrierten. Lediglich auf der analytischen Seite wurden "Schlecht"-Signale abgegeben, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Shanghai Tunnel Engineering ein Neutral-Titel. Der RSI7 liegt bei 72,92, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 49,53 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.