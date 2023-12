Shanghai Tunnel Engineering Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die aktuelle Stimmung der Anleger bezüglich Shanghai Tunnel Engineering ist überwiegend positiv. In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie an 11 Tagen positiv diskutiert und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen größtenteils positiv, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Bei der technischen Analyse wird der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen, um die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse zu bewerten. Der RSI der Shanghai Tunnel Engineering beträgt 50, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 60 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung.

Die Aktie liegt mit einem Kurs von 5,4 CNH derzeit um -2,53 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von -8,16 Prozent als "Schlecht" eingestuft. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Shanghai Tunnel Engineering eine Rendite von 6,02 Prozent erzielt, was mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten von -0,76 Prozent verzeichnete, liegt die Rendite der Shanghai Tunnel Engineering mit 6,79 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.