Shanghai Tunnel Engineering Aktie: Keine Angst!

Die Shanghai Tunnel Engineering-Aktie wird aufgrund der Chartanalyse als "Neutral" bewertet. Der aktuelle Kurs von 6,12 CNH liegt 4,44 Prozent über dem GD200 (5,86 CNH), während der GD50 bei 5,99 CNH liegt, was einen Abstand von +2,17 Prozent bedeutet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Daher erhält Shanghai Tunnel Engineering eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, von denen die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung für Shanghai Tunnel Engineering hat sich in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb eine "Neutral"-Bewertung für das Unternehmen vergeben wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) erhält Shanghai Tunnel Engineering sowohl für den 7-Tage-RSI (66 Punkte) als auch den 25-Tage-RSI (38,82) ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Insgesamt erhält Shanghai Tunnel Engineering eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der charttechnischen Analyse, der Anlegerstimmung, des Sentiments und des Relative Strength Index.