Geht es endlich los, Daiko Tsusan?

Die Anlegerstimmung für Daiko Tsusan wurde in den letzten Tagen als neutral eingestuft. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Daiko Tsusan in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Daiko Tsusan beträgt 79,31, was als schlecht bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 39,92, was zu einer neutralen Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht" für Daiko Tsusan.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Daiko Tsusan-Aktie in der Nähe des 50- und 200-Tage-Durchschnitts liegt. Aufgrund dieser Indikatoren wird Daiko Tsusan ebenfalls mit einem Neutral-Rating versehen.

Insgesamt ergibt sich also für Daiko Tsusan eine neutrale Bewertung hinsichtlich der Anlegerstimmung, des RSI und der technischen Analyse.

