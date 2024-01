Shanghai Tongji Science, Industrial Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Die Shanghai Tongji Science & Industrial-Aktie wird derzeit im Rahmen einer technischen Analyse betrachtet. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 9,82 CNH, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs von 9,37 CNH ergibt einen Abstand von -4,58 Prozent, während der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 9,68 CNH liegt, was einer Differenz von -3,2 Prozent und ebenfalls einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "Neutral" auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Analysen von sozialen Plattformen ergaben überwiegend positive Kommentare zu Shanghai Tongji Science & Industrial. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer Einstufung als "Neutral" in Bezug auf die Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls analysiert. Der RSI für die letzten 7 Tage beträgt 82, was auf ein "überkauftes" Wertpapier hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Auswertung von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat eingetrübt hat. Auch die Diskussionsintensität hat abgenommen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse somit ein eher negativ ausfallendes Bild für die Shanghai Tongji Science & Industrial-Aktie, sowohl in Bezug auf den Aktienkurs als auch auf die Stimmung und das Diskussionsverhalten der Anleger.