Shanghai Tongji Science, Industrial Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

In den letzten zwei Wochen wurde Shanghai Tongji Science & Industrial von den Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung, die als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittskurs der Shanghai Tongji Science & Industrial-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 9,67 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 8,56 CNH, was einem Unterschied von -11,48 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 8,93 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (-4,14 Prozent). Somit erhält die Aktie in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, liegt bei 70,15 und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Bewertung auf Basis des RSI als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Shanghai Tongji Science & Industrial in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,28 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Bauwesen"-Branche hat das Unternehmen eine Outperformance von +16,77 Prozent erzielt. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Shanghai Tongji Science & Industrial um 16,18 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.