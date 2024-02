Shanghai Tongji Science, Industrial Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI für Shanghai Tongji Science & Industrial liegt bei 37,2, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 52,27, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Shanghai Tongji Science & Industrial eher neutral diskutiert. An fünf Tagen war die Stimmung positiv, es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt acht Tagen war die Stimmung größtenteils neutral. Aktuell gibt es vor allem positive Themen, die die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse erfolgt mithilfe des gleitenden Durchschnitts, um den aktuellen Trend einer Aktie zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Tongji Science & Industrial-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 9,8 CNH. Der letzte Schlusskurs von 8,87 CNH liegt deutlich darunter (Unterschied -9,49 Prozent), was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (9,3 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,62 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shanghai Tongji Science & Industrial-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Shanghai Tongji Science & Industrial mit -9,62 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie". Die "Bauwesen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -20,57 Prozent, wobei Shanghai Tongji Science & Industrial mit 10,95 Prozent auch hier deutlich überdurchschnittlich abschneidet. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.