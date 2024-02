Shanghai Tofflon Science and Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Aktienkurs von Tofflon Science & verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -46,87 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflege-Sektor lag die Rendite um 25,75 Prozent unter dem Durchschnitt (-21,12 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -27 Prozent, und Tofflon Science & liegt derzeit 19,87 Prozent darunter. Aufgrund dieser schlechten Performance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Tofflon Science & ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,68 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Neutrale" Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tofflon Science &-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 19,77 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 15,24 CNH weicht somit um -22,91 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (16,4 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tofflon Science &-Aktie damit in der einfachen Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tofflon Science & zeigt einen Wert von 11,8, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 57,22 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".