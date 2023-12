Shanghai Tofflon Science and Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Aktuelle Analyse der Aktie von Tofflon Science &

Investoren, die derzeit in die Aktie von Tofflon Science & investieren, können eine Dividendenrendite von 1,72 % erwarten. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör liegt der Ertrag lediglich um 0,04 Prozentpunkte niedriger. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Tofflon Science &-Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine weniger volatile Bewertung und ergibt einen neutralen Wert. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating aufgrund der Analyse der RSIs.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tofflon Science & liegt bei 16. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" ist die Aktie weder unter- noch überbewertet. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine positive Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger ausfallen, der RSI auf kurzfristiger Basis ein "Schlecht"-Rating ergibt, die Fundamentalanalyse jedoch neutral ist und die Anleger-Stimmung positiv ausfällt. Dies liefert eine umfassende Einschätzung der aktuellen Situation der Tofflon Science &-Aktie.