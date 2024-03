Shanghai Tianchen Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für verschiedene Zeiträume berechnet, wie zum Beispiel für 7 Tage (oder als RSI25 für 25 Tage), um das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen zu normieren. Der Shanghai Tianchen-RSI liegt bei 54,55, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 62,85, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse wird die Shanghai Tianchen derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 10,58 CNH, während der Aktienkurs bei 7,26 CNH liegt, was einer Abweichung von -31,38 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 8,23 CNH, was einer Abweichung von -11,79 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten, und die Diskussionsintensität war auch nicht signifikant höher oder niedriger als üblich.

Das Anleger-Sentiment ist auch neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen befasste. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Neutral".