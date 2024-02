Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Der Aktienkurs von Shanghai Taisheng Wind Power Equipment verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 30,57 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt um -20,55 Prozent, was bedeutet, dass Shanghai Taisheng Wind Power Equipment im Branchenvergleich eine Outperformance von +51,12 Prozent erzielte. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -19,36 Prozent, wobei Shanghai Taisheng Wind Power Equipment um 49,93 Prozent über diesem Durchschnittswert abschnitt. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen wurde dem Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie verliehen.

In Bezug auf die Fundamentaldaten liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Shanghai Taisheng Wind Power Equipment mit 25,48 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist hierbei einen Wert von 0 auf. Die Aktie wird somit als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat. Daher wird dieser Punkt mit "Schlecht" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen ging im letzten Monat zurück, was darauf hindeutet, dass die Aktie weniger Beachtung seitens der Anleger erfährt. Dadurch erhält die Shanghai Taisheng Wind Power Equipment-Aktie ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite der Aktie von Shanghai Taisheng Wind Power Equipment derzeit bei 0,52 %, was einen geringeren Ertrag von 1,14 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektrische Ausrüstung bedeutet. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.